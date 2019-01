Bildung in Kamp-Lintfort: Unesco-Schule informiert Eltern und Schüler über das Konzept

Kamp-Lintfort Die Unesco-Schule lädt interessierte Eltern und Schüler zu verschiedenen Informationsveranstaltungen ein. Am Donnerstag, 24. Januar, informiert die Gesamtschule Eltern von Grundschülern der Klasse vier über ihr Konzept.

Am Montag, 28. Januar, besteht die Gelegenheit, die Arbeitsgemeinschaften der Unesco-Schule kennenzulernen. In einem geführten Rundgang können sich die Besucher ein Bild vom Ganztagsangebot der Schule machen. Interessierten treffen sich um 14.15 Uhr in der Mensa.

Am Samstag, 2. Februar, können Eltern mit ihren Kindern von 10 bis 12.30 Uhr die Schule in ihrer Vielfalt erleben. Alle Schüler der fünften Klassen sind an diesem Tag in der Schule und zeigen den Besuchern das Spektrum des Unterrichts. Es gibt viele Mitmach-Aktionen in den Fächern Technik, Hauswirtschaft, Sport oder Darstellen und Gestalten, an denen sich die Viertklässler beteiligen können. Für die zukünftigen Oberstufenschüler besteht die Möglichkeit, sich über zahlreiche Fächer des elften Jahrgangs zu informieren. Bei einem Rundgang durch die Schule können die Besucher Einblicke in die Naturwissenschaften, den Informatikbereich oder das Selbstlernzentrum erhalten. Interessant kann ein Besuch des „FabLabs“ (fabrication laboratory) sein.