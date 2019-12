Bei Tagung in Solingen : Unesco-Schüler stellen digitale Manufaktur vor

Kamp-Lintfort Die AG unter Leitung von Gerhard Mattissen hat an einer Tagung in Solingen teilgenommen.

Techniklehrer Gerhard Mattissen von der Unesco-Schule Kamp-Lintfort hat mit seinen Schülern der digitalen Manufaktur an einer Tagung in Solingen teilgenommen. Die Digitale Manufaktur ist ein Unterrichtsprojekt im Rahmen einer Schüler-AG, bei dem digitale Unterrichtselemente entwickelt werden. Sie findet seit knapp drei Jahren in Kooperation mit dem Fablab der Hochschule Rhein-Waal statt.

Gerd Mattissen: „Der digitale Wandel soll nachhaltig in die schulische Ausbildung integriert werden. Die Schüler können die komplette Prozesskette der digitalen Anfertigung durchlaufen. Die Produktorientierung und Schülerorientierung, also das Erstellen eigener Produkte nach eigenen Vorlagen und Ideen führen bei den Schülerinnen und Schülern zu einer hohen Motivation.“ Schulleiter Jürgen Rasfeld freut sich über das Engagement seiner Schüler und Lehrer: „Wir stehen mit der AG Digitale Manufaktur nun an einem Punkt, wo der Einstieg in die interaktive Mikroelektronik gemacht werden kann. Wir denken, dass wir mit Workshops dieser Art im Bereich der Mikroelektronik die Schüler optimal auf die Arbeitswelt 4.0 vorbereiten können.“