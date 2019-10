Kamp-Lintfort : Kamp-Lintforter Stadtfest: Organisatoren sind zufrieden

Gut besucht war das Stadtfest bei ansprechendem Wetter am Samstag. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Resonanz am Samstag stimmte zuversichtlich. Die neue Fahrradbörse wurde allerdings schlecht angenommen.

Andreas Wiesner zeigte sich mit der Resonanz beim Stadtfest zufrieden. „Seit heute Morgen ist die Stadt voll“, sagte das der Optim-Matt-Geschäftsführer, der Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft ist, am Samstag. „Viele Kamp-Lintforter sind unterwegs, mehr als im letzten Jahr. Händler und Geschäftsleute haben gut zu tun.“ Dabei war das Stadtfest im letzten Jahr ein wenig aus der Reihe gefallen, weil die Werbegemeinschaft in der ersten Jahreshälfte keine Geschäftsführerin gehabt hatte. So hatte die neue Geschäftsführerin Bettina Puschmann, die seit ihrer Hochzeit Bettina Reiner heißt, dieses Fest ohne Vorlauf zu organisieren gehabt. „Diesmal sind die Anmeldezahlen bei den Händlern höher“, berichtete Andreas Wiesner, wie sich die längere Vorlaufzeit auswirkte.