Projekt in Kamp-Lintfort : Rathaus bekommt einen neuen Empfang im Foyer

Kamp-Lintfort Auskunft, Poststelle und Telefonzentrale sollen größer und moderner werden. Arbeiten starten am 1. Juli.

Die Pläne liegen schon länger in der Schublade, jetzt werden sie umgesetzt: Das Kamp-Lintforter Rathaus erhält für 115.000 Euro einen neuen Empfang im Foyer. Der Bereich, in dem die Mitarbeiterinnen der Auskunft ihren Dienst versehen, sowie die benachbarte Poststelle und Telefonzentrale werden vergrößert und komplett neu gestaltet. Freundlicher und serviceorientierter soll der neue Empfang werden, sagte am Dienstag Bürgermeister Christoph Landscheidt. Auch die Arbeitssicherheit ist ein Grund, den Umbau anzugehen: Vor allem in der kalten Jahreszeit litten die Mitarbeiterinnen der Auskunft unter Kälte und Zugluft, sagte Landscheidt.