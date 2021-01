Ausbildung in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintforter leitet Bildungszentrum

Ausbildung in Kamp-Lintfort

Michael Schlieper leitet das Bildungszentrum in Kamp-Lintfort. Foto: Tüv Nord Bildung/Sven Breszyk

Am 1. Januar hat Michael Schlieper die Leitung des Standorts und damit die Aufgaben des bisherigen Leiters Jean-Pierre Ditzler übernommen.

Michael Schlieper leitet Tüv-Bildungszentrum Das Bildungszentrum Kamp-Lintfort des TÜV Nord startet mit frischem Wind ins neue Jahr: Am 1. Januar hat Michael Schlieper die Leitung des Standorts und damit die Aufgaben des bisherigen Leiters Jean-Pierre Ditzler übernommen. Seit September 2018 war Schlieper bereits stellvertretender Leiter des Bildungszentrums. Als gebürtiger Kamp-Lintforter kennt er seine Heimatstadt bestens und kann auf bestehende Netzwerke zurückgreifen. Seine berufliche Laufbahn startete der gelernte Bergmechaniker auf dem Bergwerk Friedrich Heinrich, wo er 20 Jahre lang tätig war. Nach verschiedenen weiteren beruflichen Stationen war er seit 2017 im Bildungszentrum erst als Ausbilder und dann in der Standortleitung tätig. „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und darauf, die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Institutionen und Betrieben in Kamp-Lintfort rund um das Thema berufliche Aus- und Weiterbildung weiterzuführen und auszubauen“, erklärte Schlieper.