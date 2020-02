Generationentreffen im Caritas-Haus : Kamp-Lintforter Europaschüler erproben das Altsein

Kamp-Lintfort Fünf Schülerinnen und fünf Schüler der Jahrgangsstufe zehn an der Europaschule haben am Generationenprojekt mit Bewohnern des Caritas-Haus St. Hedwig teilgenommen. Bereits zum dritten Mal fand das Projekt für die Europaschüler unter der Federführung des Sozialdienstes des St. Hedwig um Funda Özkan statt.

Neben spannenden Geschichten und Erfahrungen aus dem Leben der Bewohner lernten die Schüler eine Menge über sich selbst. Eigene Charaktereigenschaften entdecken, Schlüsselkompetenzen für soziale Berufe erfahren sowie über Erwartungen und Perspektiven sprechen, gehörten zu den kurzweiligen Stunden im St. Hedwig ebenso dazu wie das Planen, Vorbereiten und Durchführen von kleinen Aktivitäten mit den Bewohnern. So wurden Engel aus Zeitungspapier gebastelt, Muffins, Waffeln und Schokokuchen gebacken und Rummikub gespielt. Bei einigen Schülerinnen und auch Schülern verfestigte sich der Wunsch, nach dem Schulabschluss in einer Einrichtung wie dem Caritas-Haus eine Ausbildung zu beginnen. Alles in Allem waren diese Tage für beide Generationen wieder eine große Bereicherung.