Premiere in der Hochschulstadt : Wie ein Kamp-Lintforter das Kino erobert

Ein Szenenbild aus dem Film „The Social Experiment“, der den Untertitel trägt: „Wie viele Likes ist ein Leben wert?“ Foto: Detlev Klockow

Kamp-Lintfort „Wie viele Likes ist ein Leben wert?“ So lautet der Untertitel des Kinofilms „The Social Experiment“, der Ende Oktober bundesweit in die Kinos kommt. Regisseur Pascal Schröder präsentiert den Film auch in seiner Heimatstadt Kamp-Lintfort.

Pascal Schröder ist ein „Gipfelstürmer“. So heißt die Produktionsfirma, mit der er seinen ersten abendfüllenden Kinofilm realisiert hat. Der Jugend-Thriller „The Social Experiment“ kommt am 27. Oktober bundesweit in die Lichtspielhäuser, am Tag drauf, am 28. Oktober, auch in das Kino „Hall of Fame“ in Kamp-Lintfort. Filme machen wollte Pascal Schröder schon, als er noch in Kamp-Lintfort zur Schule ging und in der Altsiedlung wohnte. „Ich erinnere mich noch, dass ich in der Sprechstunde von Bürgermeister Landscheidt war und gefordert habe: Wir brauchen ein Kino in der Stadt! Was damals noch schwierig erschien, hat der Strukturwandel dann doch möglich gemacht: Heute gibt es tatsächlich ein Kino. Das habe ich meiner Heimat so gewünscht“, erzählt der Regisseur und Filmemacher, dessen Leben sich inzwischen in München, Hamburg und Berlin abspielt.

Pascal Schröder mit Zoe Wees auf der Weltpremiere. Foto: Nik las Marc Heinecke Foto: Niklas Marc Heinecke

Nach dem Abitur studierte er zunächst Medienmanagement und machte im Anschluss an der Hamburg Media School seinen Master of Arts in Filmregie. Noch vor seinem Studium führte er zum Beispiel Regie bei einer Online-Kampagne der ZDF-Reihe „Wilsberg“. Es folgten diverse Kurzfilme, die auf internationalen Filmfestivals gezeigt wurden. „Ich bin von Kamp-Lintfort aus in die Welt gezogen, um Regisseur zu werden“, erzählt Schröder, der übrigens auch Geschäftsführer der Produktionsfirma „Gipfelstürmer“ ist. Vor gut zwei Jahren entschloss er sich dann, seinen ersten Kinofilm in Angriff zu nehmen. Die Corona-Lockdowns verschafften ihm quasi die nötige Zeit. „Ich habe in der Zeit mit meiner Verlobten Raffaela Kraus das Drehbuch geschrieben.“

Dieses Foto zeigt die Dreharbeiten im Virtual Production Studio. Die Technologie wurde in dem Film erstmals in Deutschland eingesetzt. Foto: Detlev Klockow Foto: Detlev Klockow

Info Bäckerei Büsch verlost Premierenkarten Premieren-Karten Die Handwerksbäckerei Büsch verlost 25 mal zwei Premierenkarten für „The Social Experiment“. Um die Premierenkarten zu gewinnen, müssen bis zum 23. Oktober drei Fragen beantwortet und per E-Mail an die Bäckerei geschickt werden. Die Gewinner können sich für ein Kino in ihrer Nähe entscheiden. Zur Auswahl stehen die Städte Köln, Oberhausen, Düsseldorf, Kamp-Lintfort, Essen, Bochum und Dortmund. Mitmachen www.baeckerei-buesch.de/the-social-experiment

In dem Film „The Social Experiment“ manipulieren Wissenschaftler fünf Jugendliche, um herauszufinden, wie weit sie zu gehen bereit sind und was ihnen die Freundschaft wert ist. „Die Fünf werden in ein Escape-Room-Abenteuer gelockt. Es handelt sich in Wirklichkeit aber um eine Verhaltensanalyse“, berichtet Pascal Schröder. Die Wissenschaftler haben eine künstliche Intelligenz geschaffen, die die fünf Teilnehmer gegeneinander ausspielt und sie mit ihren Ängsten konfrontiert. Die Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt: Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.

Die Idee entstand, erinnert sich Pascal Schröder, bei einem Waldspaziergang mit Raffaela Kraus. „Wir sprachen über eine Studie, in der es darum geht, was Instagram, Facebook und Co. mit ihren Nutzern machen“, erzählt er. „Für uns stand schnell fest: Darüber müssen wir einen Film drehen.“ Besonders stolz ist der Regisseur jedoch auf die Technologie, die er und sein Team eingesetzt haben. Der Film basiert auf so genannte „Virtual Production“. „Das ist innovative Hollywood-Technik und kam zum Beispiel in Filmen wie ,The Mandalorian‘ zum Einsatz“, sagt der Regisseur. Dadurch könne man Filme visuell ganz anders erzählen. „Bei dieser Technologie benötigt man keinen Green-Screen mehr. Das Besondere ist ein 90 Quadratmeter großer Bildschirm, der live den Hintergrund – zum Beispiel eine Mondlandschaft zeigt. Die Kamera sieht das finale Bild. Wir sind die ersten in Deutschland, die diese Technik genutzt haben“, betont er. Weltpremiere wurde auch schon gefeiert. Begleitet wurden Pascal Schröder und sein Team auf dem roten Teppich von Sängerin Zoe Wees, die einen Song beigesteuert hatte. „Sie ist ja mittlerweile ein internationaler Star. Da gab’s Kreischalarm.“ Aber auch Komplimente von Zuschauern und Fachleuten. „Sie sagten, unser Film wirke sehr international.“