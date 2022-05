Polizei-Einsatz in Kamp-Lintfort : Baukran kippt auf Neubau im Rathausquartier

Kamp-Lintfort Zur Ursache konnte die Kreispolizei Wesel am Mittwochnachmittag noch keine Angaben machen. Es soll niemand verletzt worden sein.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag gegen 15.45 Uhr ein Baukran an der Wilhelmstraße in Kamp-Lintfort umgekippt. Wie die Polizei im Kreis Wesel auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, fiel der Kran auf ein im Bau befindliches Gebäude im neuen Rathausquartier. Laut Kreispolizei wurde zum Glück niemand verletzt. Beschädigt wurden der Neubau und ein Fahrzeug, auf das die Spitze des Krans gefallen sein soll. Die Schadenshöhe stand am Dienstagnachmittag noch nicht fest. Die Polizei lenkte den Verkehr um. Feuerwehr, Mitarbeiter der Stadt Kamp-Lintfort und die Abteilung Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf waren vor Ort.