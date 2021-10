Musik in Kamp-Lintfort : Konzertreihe wartet mit Überraschungen auf

Kamp-Lintfort Der Vorverkauf für die Kamper Konzerte startet Donnerstag. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Brahms und Dvoràk. Die Veranstalter sind froh, dass zurzeit eine „einigermaßen normale Planung der Konzerte“ möglich ist. Die Konzerte weichen aufgrund der Corona-Lage auf den Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee aus.

Die Kamper Konzerte starten – unter fast regulären Bedingungen. Aktuell sei wieder eine „einigermaßen normale Planung der Konzerte“ möglich, berichtet Jeannette von der Leyen. Das stimmt in Corona-Zeiten zuversichtlich. Der Kartenvorverkauf beginnt am Donnerstag, 14. Oktober. Die Konzertreihe Seit 2004 organisiert der Verein „Kammermusikfest Kloster Kamp – Kammermusik am Niederrhein“ im Auftrag der Stadt Kamp-Lintfort und der Sparkasse Duisburg die Kamper Konzerte. Die künstlerische Leitung liegt in Händen von Katharina Apel und Alexander Hülshoff. Jeannette von der Leyen kümmert sich um die Organisation. „Wir sind dankbar, dass, solange Corona unser Leben beeinflusst, die Konzerte von Kamp nach Lintfort in den Pferdestall im Schirrhof im Zechenpark Friedrich Heinrich wandern dürfen, denn im Rokokosaal des Klosters Kamp sind die gebotenen Regeln nach wie vor nicht einzuhalten“, betont Jeannette von der Leyen. Der Veranstaltungssaal werde nur zu 50 Prozent im Schachbrettsystem bestuhlt. Für alle Konzerte werde ein Steinway-Konzertflügel in den „Pferdestall“ transportiert werden.



Eleganz und Leidenschaft Der Start der Kamper Konzerte steht unter dem Titel „Eleganz und Leidenschaft“ und ist für Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Oktober, jeweils 19 Uhr, terminiert. Es spielen Oliver Triendl (Klavier), Nina Karmon (Violine), Tobias Reifland (Viola) und Alexander Hülshoff (Violoncello) Klavierquartette von Antonín Dvořák. Denn was könnte es im goldenen Oktober Schöneres geben als die Kammermusik von Antonín Dvořák? Der „böhmische Musikant“, wie er sich selbst gerne nannte, sollte wie sein Vater Metzger werden. Mit 13 Jahren habe er eine Metzgerlehre begonnen. „Mit Sicherheit der einzige Komponist in der Musikgeschichte, der ein gelernter Fleischer war“, betonen die Veranstalter. Und doch lernte er im Städtchen Zlonice nicht nur Leberwurst brühen, sondern auch bei seinem Deutschlehrer Orgel spielen. „Er lernte fleißig Klavier und Bratsche und liebte die Musik Beethovens zu spielen. Je mehr er aus dieser neuen, melodienreichen Welt kennen lernte, desto mehr dämmerte es dem Metzgergesellen Dvořák, dass die Musik es ihm weitaus mehr angetan hatte.“



Quasi una Fantasia III Dieser Klavierabend musste zwei Mal verschoben werden: Zunächst war er im Mai 2020 geplant, sodann wurde er lockdownbedingt in den Mai 2021 verschoben, aber auch zu diesem Zeitpunkt waren Konzerte verboten. Nun wird Haiou Zhang für die Freunde der Kammermusik am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. November, jeweils 19 Uhr, im Pferdestall im Schirrhof spielen. Auf dem Programm stehen Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven. Haiou Zhang zählt mit seinen Konzerten von Berlin bis Paris und Toronto bis São Paulo zu den erfolgreichsten chinesischen Musikern seiner Generation. Er wurde in der „Klavierkaderschmiede“ der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ausgebildet und wird das Publikum mit einer Auswahl der wichtigsten Sonaten Ludwig van Beethovens erfreuen – auch die weltberühmte Mondscheinsonate steht auf dem Programm.



Brahms pur Am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. November, jeweils 19 Uhr gibt es im Schirrhof ein Wiedersehen mit den Musikern Yannick Rafalimanana (Klavier), Anna Heygster (Violine) und Katharina Apel (Violoncello). Sie spielen Sonaten und ein Trio von Johannes Brahms. 99, 100, 101 ... sind die Opus-Zahlen der Werke von Johannes Brahms, die bei diesem Konzert erklingen werden: Sonaten für Violoncello und Klavier (op. 99), für Violine und Klavier (op. 100) und das Trio op. 101, welche Brahms in seinem so „schaffensreichen Kammermusiksommer“ am Thuner See 1886 komponierte und gemeinsam mit seinen Freuden Joseph Joachim (Violine) und Robert Hausmann (Violoncello) regelmäßig zur Aufführung brachte. Das Publikum werde Höhepunkte glühender Brahms‘scher Kammermusik im musikalischen Spannungsfeld der Tradition und Innovation erleben, so die Veranstalter.



Ausklang 2021 Ein Überraschungsprogramm wartet auf die Musikfreunde am Dienstag, 31. Dezember, 16 Uhr und 18.30 Uhr, im Pferdestall im Schirrhof. Die Silvesterkonzerte sind eine Tradition im Rahmen der Kamper Konzerte. Diese Konzerte sind nicht im Abonnement enthalten. Die Besucher erfahren erst vor dem Konzert, wer und was sie erwartet.