Engagement in Kamp-Lintfort Zwei Unternehmer fördern das Ehrenamt

(aka) Neue Akzeptanzpartner der Ehrenamtskarte in Kamp-Lintfort sind die Unternehmen Floristik und Friedhofsgärtnerei Brandt und Brillen Kaiser Kathage. Wie die Freiwilligenagentur Kali Aktiv mitteilt, wollen die Geschäftsführer Jochen Brandt und Björn Kathage den Gedanken unterstützen, das Ehrenamt zu fördern. So bietet Brandt ab sofort allen Inhabern der Ehrenamtskarte folgende Vergünstigung an: „Die Ehrenamtlichen bekommen in unserem Geschäft zehn Prozent Ermäßigung auf das Sortiment ab einem Einkaufswert von 20 Euro, inklusive Hochzeitsschmuck, Tischdeko und Trauerfloristik.“