Feuerwehr Kamp-Lintfort Zwei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr

Über gleich zwei neue Rettungsfahrzeuge dürfen sich die Löscheinheiten 2 und 5 der Kamp-Lintforter Feuerwehr freuen. Zum einen wurde ein Wechselladerfahrzeug (WLF 26) zur Aufnahme von Abrollbehältern angeschafft. Abrollbehälter werden vorwiegend für Nachschub oder Sonderfunktionen eingesetzt, also beispielsweise für Gefahrguteinsätze oder um Nachschub von Schläuchen, Atemschutz, oder Pumpen bereitzustellen. Durch den Einsatz des neuen Fahrzeuges können jetzt verschiedenste Funktionen abgedeckt werden, ohne dass teure Unterhaltskosten für mehrere Fahrgestelle entstehen, teilt die Stadt mit. In Kamp-Lintfort mache insbesondere der Abrollbehälter mit 10.000 Litern Wasser ein solches Wechselladerfahrzeug erforderlich. Die Kosten des Fahrzeugs belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Zusätzlich sie ein neues Löschgruppenfahrzeug angeschafft worden. Das alte Tanklöschfahrzeug sei mit 33 Jahren ausgemustert worden, nachdem es 2008 nochmal umgebaut wurde. Die Kosten des Fahrzeugs belaufen sich auf rund 420.000 Euro. Am Standort der Löscheinheit 2 in Kamperbrück diene das Fahrzeug der Aufnahme einer Besatzung von neun Einsatzkräften. Zusätzlich hat die Stadt ein Löschwassertank mit 3000 Litern Wasser, ein Lichtmast und ein Stromerzeuger angeschafft. Dadurch soll insbesondere die Beladung für die Brandbekämpfung zukünftig erleichtert werden. Zur Übergabe der beiden neuen Fahrzeuge war neben dem Leiter der Feuerwehr, Michael Rademacher, auch Stadtkämmerer Martin Notthoff persönlich vor Ort.