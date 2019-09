Kunst in Kamp-Lintfort : Zwei Künstler – eine Aussage: Neue Ausstellung in der Galerie Pralat

Georg Overlamp richtet die Ausstellung „Resignation und Aufbruch“ in der Galerie Pralat ein. Foto: Norbert Prümen (nop)

„Zwischen Resignation und Aufbruch“ heißt eine Ausstellung der Künstler Helmut Junge und Georg Overkamp, die ab Freitag in der Galerie Pralat, Moerser Straße 373, zu sehen sein wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Der 72-jährige ehemalige Physiklaborant Helmut Junge und der 64-jährige Kunst- und Musikpädagoge Georg Overkamp haben sich im April dieses Jahres bei einer Ausstellung in Oberhausen kennen gelernt. Sie entdeckten eine breite Übereinstimmung bei den Themen „Umwelt“ und „Klimawandel“ und fanden damit die Grundlage für eine gemeinsame Ausstellung. „Ich war lange Zeit als Vertreter der Grünen im Duisburger Stadtrat und habe mir auch davor schon viele Gedanken vor allem über die immer weiter zunehmende Vermüllung unseres Planeten gemacht“, erklärte Helmut Junge am Mittwoch beim Aufbau der Ausstellung in Kamp-Lintfort. „Irgendwann habe ich dann damit begonnen, diese Gedanken nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch in Bilder umzusetzen.“

Dabei benutzte er nicht Pinsel und Farbe, sondern den Computer als ihm beruflich sehr viel vertrauteres, kreatives Werkzeug. Genauer gesagt, ein Computer-Malprogramm, mit dem er anfangs noch weitgehend abstrakte Bilder in Grau- und Schwarztönen kreierte. Dem folgte eine beruflich und privat bedingte schöpferische Pause bis zu seiner Pensionierung vor zehn Jahren. Da hatte er dann einen „Farbumbruch“, wie er es am Mittwoch bezeichnete. Von da an gestaltete er seine Computerbilder sehr viel farbenfroher und kombinierte seine Motive immer häufiger mit selbst gemachten Fotos, zum Beispiel von weggeworfenen Konservendosen oder Aufnahmen von Birkenästen, die er am Computer mit entsprechenden Farb- und Formhintergründen versah oder teilweise und manchmal sogar ganz entfremdete.

Info Die Ausstellung läuft bis zum 15. September Galerist Kurt Pralat hat Kunst studiert und ermöglicht es Künstlern aus Region, ihre Arbeiten in dem einst von einem Juwelier genutzten Kamp-Lintforter Ladengeschäft seines Hauses in der Moerser Straße 373 auszustellen. Von Freitag, 6., bis Sonntag, 15. September, eine Gemeinschaftsausstellung des Malers Helmut Junge und des Objektkünstlers Georg Overkamp zu sehen. Die Ausstellungseröffnung ist am Freitag um 19 Uhr.

Sein Mitaussteller Georg Overkamp malt zwar auch, ist aber in dieser Ausstellung in erster Linie als Objektkünstler vertreten. Seine Einstellung zur Natur zeigt sich darin vor allem in der Verwendung von Wurzel- und Asthölzern, die er entweder in ihrer ursprünglichen Form zu neuen, interessanten Gebilden wie Spinnen, Insekten und anderen Naturerscheinungen kombiniert, sie aber auch teilweise oder ganz zu oft naturalistischen menschlichen Skulpturen verarbeitet. „Ich bin kein Grüner, sondern verstehe mich in erster Linie als überzeugter Demokrat, beschreibt er seine politische Position. „Es macht mir allerdings zu schaffen, dass wir derzeit so viele Freiheiten haben, die offenbar niemand nutzen will. In diesem Sinne haben meine Arbeiten auch einen politischen Charakter.“ Der äußert sich dem Betrachter allerdings nicht unbedingt direkt in seinen Objekten, die zwar weitgehend aus Naturmaterialien wie Holz, Stein und Pappmaché, aber auch aus Metall und Beton bestehen. „Ich habe mir da immer die Möglichkeit zu neuen Materialerfahrungen offen gehalten“, erklärte Georg Overkamp. „Die natürlichen Formen von Bäumen, wie zum Beispiel deren Wurzeln und Äste sind mir jedoch bis heute eine besondere Inspiration.“ Das lässt sich bei einer intensiven Betrachtung seiner Skulpturen nicht übersehen.