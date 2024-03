Kollision in Kamp-Lintfort Zeugensuche nach Unfallflucht

Der 64 Jahre alte Fahrer des VW Touran war auf der Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg unterwegs. An der Kreuzung zur Hornenheidchenstraße fuhr zeitgleich von rechts ein dunkler Dacia aus der Straße Krummensteg in die Kreuzung ein und touchierte den VW trotz Ausweichmanövers hinten rechts. Bei dem Dacia könnte eine Beschädigung im Bereich vorne rechts entstanden sein.