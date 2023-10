Rechenzentrum in Kamp-Lintfort Zertifizierung bestätigt KRZN höchste IT-Sicherheit

Ingo Schabrich, Verbandsvorsteher und Kreisdirektor des Kreises Viersen, sieht in der Rezertifizierung den Beleg dafür, dass die sichere Daten- und Informationsverarbeitung für das KRZN oberste Priorität hat: „46 Kommunalverwaltungen nehmen unsere IT-Dienstleitungen in Anspruch – da ist ein Höchstmaß an Sicherheit notwendig, um die Daten der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und diese Aufgabe leistet das KRZN nachweislich auf höchstem Niveau.“ Für das KRZN handelt es sich bereits um die vierte Zertifizierung. 2014 ist der Rechenzentrumsbetrieb zum ersten Mal mit einer Gültigkeitsdauer von drei Jahren zertifiziert worden.