Geistliches und Kulturelles Zentrum in Kamp-Lintfort : Klostermuseum öffnet wieder seine Pforten

Kamp-Lintfort Das ehrenamtliche Team auf dem Kamper Berg freut sich, endlich wieder Besucher im Museum empfangen zu können. Eine Terminvereinbarung ist aber notwendig. Es dürfen sich maximal vier Personen im Haus aufhalten.

Das Team des Geistlichen und Kulturellen Zentrums nutzt die Möglichkeiten, seine Schätze wieder zugänglich zu machen. Ab Samstag, 13. März, stehen die Türen am Abteiplatz 24 wieder offen. Gemäß den neuen Schutzvorschriften muss man sich allerdings vorher telefonisch unter 02842 927540 zu den Bürozeiten des Haupthauses anmelden. Vergeben werden 30-minütige Besuchs-Fenster zwischen 14 und 17 Uhr (Dienstag bis Samstag) und 11 bis 17 an Sonntagen und Feiertagen. Die Corona-Schutzverordnung erlaubt maximal vier Besucher für das Haus. Spontane Besuche kann man versuchen, riskiert aber, bei entsprechender Vorbuchung durch andere, abgewiesen zu werden. Von allen Besuchern werden die Kontaktdaten erfasst. Peter Hahnen, Leiter des Hauses, zeigt sich froh über die Öffnungsperspektive für sein Haus: „Kunst ist Lebensmittel. Sie ist nicht für sich selbst, sondern für die Menschen da. Und also machen wir die Türen schleunigst auf.“ Und noch eine gute Nachricht: Sämtliche Ehrenamtliche des früheren Museumsteams sind wieder mit an Bord.