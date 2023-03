Vortrag am Gymnasium in Kamp-Lintfort „Eine Flucht war lebensgefährlich“

Spannende Zeitgeschichte erlebten am Dienstag rund 80 angehende Abiturientinnen und Abiturienten im Kamp-Lintforter Georg-Forster Gymnasium. Im Rahmen einer Veranstaltung zur Förderung der Demokratieerziehung und historisch-politischen Bildung berichtete der 67-jährige pensionierte Sozialpädagoge Roland Schreyer in einem Vortrag über sein Leben in der DDR und die Flucht im Jahr 1988.