Bund Deutscher Tierfreunde warnt in Kamp-Lintfort Zeckenbisse sind für Mensch und Tier gefährlich

In Europa sei nach wie vor die Schildzecke, auch „Gemeiner Holzbock“ genannt, die häufigste vorkommende Zeckenart. Am besten sei es, Zeckenbisse – also die Übertragung von Krankheiten durch Zecken – durch Vorsichtsmaßnahmen, wie zum Beispiel Tragen körperbedeckender Kleidung, Verwendung von abwehrenden Mitteln und Meiden von Unterholz und hohem Gras zu vermeiden. Menschen könnten sich zudem zumindest gegen FSME impfen lassen.