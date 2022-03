Bildung in Kamp-Lintfort : Zechenpark wird zum „grünen“ Lernort

Bildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Programm steht: Das „Grüne Klassenzimmer“ lädt Kinder und Jugendliche ein, die Natur zu erkunden und sich mit Themen wie Gartenbau, Ernährung und noch vielem mehr zu befassen.

Tiere beobachten, Wildwiesen erkunden, sich sportlich betätigen, oder etwas über die Geschichte des Bergbaus erfahren, all das und noch viel mehr ist Inhalt eines ungewöhnlich vielseitigen Kursprogramms, das die Stadt Kamp-Lintfort ab dem 25. April diesen Jahres auf dem ehemaligen Zechengelände an der Friedrich-Heinrich-Allee anbietet. Unter dem Titel „Grünes Klassenzimmer im Zechenpark“ sind vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Familien und interessierte Erwachsene eingeladen, sich in Kursen und Workshops über die Natur, sowie über Klima- und Umweltschutz, Gesellschaft, Kultur, Gartenbau, Ernährung, Gesundheit und zahlreiche andere Themen informieren zu lassen.