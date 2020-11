Ehemalige Laga-Gelände in Kamp-Lintfort : Zechenpark ist ab Samstag wieder zugänglich

Ehemalige Laga-Gelände in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das ehemalige Laga-Gelände ist offen für Besucher. In Zukunft soll dort ein Wohnviertel entstehen.

Drei Wochen nach Abschluss der Landesgartenschau wird der Zechenpark auf dem ehemaligen Laga-Gelände öffentlich zugänglich. Ab Samstag, 14. November, kann der Park frei betreten werden. Er ist dann über den nördlichen Zugang zur Innenstadt und die Zugänge an der Ringstraße begehbar.

„Wir sind froh, dass wir den Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintfortern die Flächen nun zurückgeben können. Ein Besuch des schönen Zechenparks und des Bergbauspielplatzes lohnt“, sagte Bürgermeister Christoph Landscheidt. In Zukunft werde an dieser Stelle ein attraktives Wohnquartier „Friedrich-Heinrich“ entstehen. Bereits 2018 stellte die Stadt ein im Rahmen eines Wettbewerbs entstandenes Bebauungskonzept vor. Danach sollen 1000 Wohneinheiten für bis zu 3000 Menschen entstehen. Bis dahin könnten einige Flächen der ehemaligen Landesgartenschau weniger attraktiv anzusehen sein, so der Bürgermeister. „Das neue Stadtquartier wird jedoch dafür umso schöner.“