Essen/Kamp-Lintfort : Friedrich Heinrich auf der Route der Industriekultur

(RP) Die Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort soll als 27. Ankerpunkt in die Route Industriekultur des Regionalverbandes Ruhr (RVR) aufgenommen werden. Das hat der RVR-Planungsausschuss in seiner Sitzung einstimmig empfohlen. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme trifft der Verbandsausschuss am 3. März.