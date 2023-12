Engagement in Kamp-Lintfort Die Young Caritas besteht seit einem Jahr

Vor einem Jahr gründete sich die Young Caritas in Kamp-Lintfort, in der der Caritasverband Moers-Xanten und die katholische Kirchengemeinde St. Josef Kooperationspartner sind. Sie macht Angebote, die unabhängig voneinander sind, verschiedene Akteure einbinden und auf unterschiedliche Zielgruppe ausgerichtet sind. Viele dieser Projekte sind generationenübergreifend. Das gilt auch für das Rikscha-Projekt, das das größte und bekannteste Projekt der Young Caritas ist. Kamp-Lintforter, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können sich auf Rikschas zum Beispiel durch den Zechenpark oder in den Kamper Barockgarten fahren lassen, um nebenbei mit den Rikschapiloten und den Mitfahrern ins Gespräch zu kommen.