Grünes Klassenzimmer in Kamp-Lintfort Schüler erfahren, woher die Orangen kommen

„Was meint Ihr, wo werden bei uns hier in Europa die meisten Orangen angebaut? In Spanien, Italien oder in Griechenland?“, fragte er zum Beispiel, woraufhin sich die Befragten in drei unterschiedlich großen Gruppen aufstellten und so ihr Votum für eines der drei Länder abgaben. Das Ergebnis war Spanien. Doch die meisten Orangen, nämlich ein Drittel der gesamten Welternte, so wusste er seinen aufmerksam lauschenden Zuhörern anschließend weiter zu berichten, kämen aus Brasilien und zwar wegen der langen Schiffstransporte nicht als Frucht, sondern als Saftkonzentrat.