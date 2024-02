Stadtwerke Kamp-Lintfort Wo am Freitag der Strom abgeschaltet wird

Im Rahmen der Erneuerung der Wasser-Versorgungsleitungen im Bereich Kamperdickstraße und Hangkamerstraße wurden auch Stromkabel zur Versorgung der dort ebenfalls neu aufgestellten digitalen Ortnetzstation verlegt. Die Baumaßnahme wird von der Firma Robert Plängsken im Auftrag der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH durchgeführt. Am Freitag, 23. Februar, wird die neue Ortsnetzstation ans Stromnetz angeschlossen. Während der Einbindung der neuen Station ist es in diesem Bereich erforderlich, den Strom zu unterschiedlichen Zeiten komplett abzuschalten. Sämtliche Netzkunden wurden durch Zetteleinwurf vom Netzbetreiber Westnetz GmbH informiert. Die Abschaltung des Stroms findet zwischen 8 und 16.30 Uhr statt. Betroffen ist die Hangkamerstraße mit den Hausnummern 2-8, 9 und 13 sowie die Wilhelmstraße 1a. Somit ist auch das Stadtwerkegebäude mit dem Kundenzentrum für zwei Stunden ohne Stromversorgung. Der telefonische Kundenservice und das Kundenzentrum seien aber bis 12.30 Uhr erreichbar. Ab 12.30 Uhr ist auch die Telefonanlage der Stadtwerke außer Betrieb. Die Notfallnummer der Stadtwerke (02842/96500) ist erreichbar, so dass auch in dieser Zeit das technische Bereitschaftsteam Hilfestellung leisten könne.