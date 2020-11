Hochschule in Kamp-Lintfort : Wissenschaftler stellen sich und ihre Arbeit vor

Hochschule in Kamp-Lintfort

Die Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Foto: Jan Feige / HRW

Kamp-Lintfort Mit dem Beginn des Wintersemesters startet die Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort ein neues Format. Dabei können Interessenten den Wissenschaftlern Fragen stellen.

Der erste Termin dreht sich um das Thema Psychologie. Ansprechpartner sind Verena Schürmann und Johannes Pfeifer, wissenschaftliche Mitarbeitende im Bereich Psychologie an der Fakultät Kommunikation und Umwelt.

Verena Schürmann ist Doktorandin. „Derzeit sitze ich an einem systematischen Review, was bedeutet, dass ich die Forschungsliteratur gezielt in Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung auswerte. Dafür suche ich nach geeigneten Quellen, lese viele Artikel und vergleiche die Erkenntnisse bisheriger Forschung, um Antworten auf meine Fragen zu finden.“