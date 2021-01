Soziales in Kamp-Lintfort : Wird Pflegeberatung zentralisiert?

Kamp-Lintfort Linke kritisieren Pläne, die Einrichtung einer Neukonzeption zu unterziehen. Der Kreis Wesel soll nach einem Vorstoß der CDU bei sich unabhängige Pflegeberater installieren. Die Linksfraktion erkennt keine Probleme bei den bestehenden Angeboten.

„Die Zentralisierung der Beratungsstellen von Kamp-Lintfort nach Wesel zugunsten einer Personalkosteneinsparung für den Kreis steht im genauen Gegensatz zu den Bedürfnissen der Betroffenen, wie Wohnortnähe, Niederschwelligkeit der Angebote und ausreichend fachlich qualifizierte Berater“, kommentiert Sidney Lewandowski, Fraktionsvorsitzender, die aktuelle Debatte. „Die Tatsache, dass die CDU-Fraktion im Kreistag keinerlei Rücksprache mit der Beratungsstelle hier in Kamp-Lintfort gehalten hat, wird sehr deutlich, wenn man sich die nebulöse Antragsbegründung anschaut.“ Die CDU habe kein stichhaltiges Argument dafür, dass es für die Betroffenen in Kamp-Lintfort ein Gewinn wäre, zukünftig den Weg nach Wesel auf sich nehmen zu müssen, so Lewandowski. Auch heiße es in der Antragsbegründung, dass eine Einflussnahme auf Beratungsinhalte und Beratungsqualität derzeit nur geringfügig möglich sei. „Die CDU im Kreistag kann ja mal erklären, warum sie der Beratungsstelle in Kamp-Lintfort das Vertrauen abspricht“, ärgert sich der Fraktionsvorsitzende der Linken und betont: „Gegen den Antrag der Linksfraktion im Kreistag Wesel auf Sicherstellung einer bedarfsorientieren trägerunabhängigen Pflegeberatung im Kreis Wesel haben CDU, FDP, FWG, AfD, Landrat Ingo Brohl (CDU) und die Grünen gestimmt.“