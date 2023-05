Entscheidung steht fest Kamp-Lintfort wird fahrradfreundliche Stadt

An einzelnen Stellen auf der Bereisung wiesen die Fachleute auf Optimierungspotenzial hin. So sollte genau geprüft werden, welche „Poller“ an Radwegen erforderlich sind und welche nicht. Außerdem verwies man darauf, dass bei unzureichenden Gehwegbreiten der Radverkehr auf der Fahrbahn geführt werden müsste. Hierzu muss man sowohl bei den Autofahrern als auch bei den Radfahrern für gegenseitiges Verständnis werben. Die aktuell laufende Aktion „Abstand halten!“ wurde dementsprechend positiv bewertet.