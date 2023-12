Zu Fuß unterwegs in Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort will Stadt der kurzen Wege sein

Im Jahr 2022 seien die meisten Teilnehmenden aus dem Kreis Wesel gekommen. 525 Aktive liefen insgesamt 46.261,93 Kilometer, das waren 88,12 Kilometer pro Teilnehmenden. Wenn man die Ergebnisse aller teilnehmenden kreisfreien Städte und Landkreise im Jahr 2022 vergleiche, habe der Kreis Wesel im guten Mittelfeld gelegen, teilt die Stadt Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit. Es gehe aber nicht um Zeiten. Ziel sei es, möglichst viele Menschen zu motivieren, in der dunklen Jahreszeit nach draußen zu gehen und etwas Gutes für sich selbst zu machen: Für das Immunsystem und die Gesundheit sei Bewegung an der frischen Luft im Herbst und Winter wichtiger als in den wärmeren Jahreszeiten.