Entscheidung im Stadtentwicklungsausschuss Kamp-Lintfort will bei der Internationalen Gartenausstellung mitmachen

Vor fast genau drei Jahren öffneten sich in Kamp-Lintfort die Tore zur Landesgartenschau 2020. Durch die Ausrichtung war es der Stadt gelungen, in vergleichsweise kurzer Zeit einen großen Teil des ehemaligen Zechengeländes Friedrich Heinrich zu einem neuen Landschaftspark umzugestalten. Ob weitläufige Grünanlage, der Quartiersplatz mit industriekultureller Kulisse oder der Tierpark Kalisto: „Heute hat sich der Zechenpark als regional bedeutsames Naherholungsgebiet etabliert“, sagt Bürgermeister Christoph Landscheidt. An die Erfolge möchte die Stadt nun anknüpfen. Im nächsten Stadtentwicklungsausschuss soll über eine Bewerbung zur Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung, die 2027 in der Metropole Ruhr stattfindet, beraten werden.