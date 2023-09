Oktoberfest in Kamp-Lintfort Olaf Henning ist Stargast der Wiesen Gaudi

Der Eintritt kostet 24,90 Euro. Tickets sind in Kamp-Lintfort im Vorverkauf unter anderem in der Buchhandlung am Rathaus und beim Stadtmarketing Moers erhältlich. Die Nachfrage sei groß, so die Veranstalter. Online können alle Tickets unter der Adresse www.viva-concepts-niederrhein.de gebucht werden. Telefonisch können Eintrittskarten von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Viva Concepts Niederrhein Tickethotline 02842 9328800 bestellt werden. Im Eintrittspreis enthalten ist ein halbes Maß Festbier. Der Eintritt zum Frühschoppen am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr ist frei.