Modellprojekt im Kreis Wesel Die Auswirkungen des Klimawandels auf Unternehmen

Durch die Teilnahme am Beratungsprozess werden zunächst die für das jeweilige Unternehmen relevanten Klimarisiken identifiziert. Darauf aufbauend werden in einem gemeinsamen Prozess geeignete Lösungen und Maßnahmen zur Risikominimierung geplant und für eine spätere Umsetzung vorbereitet. Zudem gibt es Kooperations- und Austauschmöglichkeiten mit anderen Unternehmen, die vor Ort und auch in weiteren NRW-Städten parallel an dem Vorhaben teilnehmen. Nach Abschluss der Beratung steht den Unternehmen hierzu unter anderem auch das Klimaprofit-Netzwerk zur Verfügung. Mit der Teilnahme am Projekt sei nicht nur eine erfolgreiche Anpassung an die Klimarisiken verbunden, sondern auch eine öffentlichkeitswirksame Zertifizierung als „klimaangepasstes Unternehmen“.