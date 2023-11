Freiwilligenagentur in Kamp-Lintfort Wie sich Menschen ehrenamtlich engagieren können

Hermann an Voort engagiert sich zum Beispiel ehrenamtlich in der Smartphone- und Tabletsprechstunde der Caritas in der Mediathek. Jeden zweiten und vierten Dienstag von 10 bis 12 Uhr berät er Menschen, die Fragen rund um die Handhabung von Handy und Tablet haben. Er freut sich darüber, wie dankbar die Menschen sind und die kostenlose Sprechstunde finde einen immer größeren Zulauf. Gesucht werden Ehrenamtliche, die Herrn an Voort in der Mediathek unterstützen und Menschen Antworten geben auf Fragen rund um das Thema Handy oder Tablet.