Engagement in Kamp-Lintfort Wie sich Kinder um einen Spielplatz kümmern

Am 7. Juni fand das dritte Quartierfest auf dem Grüngürtel an der Eupener Straße in Rossenray statt. An Essen und Getränken mangelte es nicht. Auf einer Hüpfburg tobten die Kinder. Die eigentlichen „Stars“ des Nachmittags strahlten aber silbern im Sonnenschein: Die zwei Fußballtore sind auf Wunsch der Kindergartengruppe „Fuchs“ neu auf dem Spielplatz aufgestellt worden.