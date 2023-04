Ausstellung in Kamp-Lintfort Durch Farbe zur inneren Stille

Mit der Vernissage am Freitag (21. März) um 19 Uhr startet die dreitägige Gemäldeausstellung „Stille Sehen Atmen“ („Silenzio Vedere Respirare“) von den Künstlerinnen Rita Lazzaro und Barbara Ziebuhr im Pferdestall des Schirrhofs in Kamp-Lintfort. Die Bilder sind anschließend nur noch am gleichen Wochenende dort zu sehen. Kuratiert wurde die Ausstellung von der Galeristin Sabine Broekmann, die auch die Einführungs- und Eröffnungsrede hält.