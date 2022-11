Woche der Menschen mit Behinderung in Kamp-Lintfort Julia Dietschi steht trotz Handicaps voll im Berufsleben

Julia Dietschi ist mehr als glücklich: Seit Juli arbeitet sie Vollzeit als Verkaufshelferin in der Floristik- und Friedhofsgärtnerei Brandt an der Mühlenstraße in Kamp-Lintfort. Damit ist der Mutter zweier Kinder die Rückkehr nach einer mehrjährigen Familienphase trotz Handicaps gelungen. Die 40-Jährige ist gehörlos und war zwölf Jahre nicht erwerbstätig. Zurzeit ist sie bei Brandt für den Blumenanschnitt, für den Schleifendruck sowie kleine Dekorationsarbeiten zuständig. Jochen Brandt, Inhaber der Friedhofsgärtnerei, möchte seine neue Mitarbeiterin aber zur Floristin weiterbilden.