EU-Fördermittel in Kamp-Lintfort : Wie EU-Mittel zu den Menschen in NRW kommen

Kamp-Lintfort Auch die Hochschule Rhein-Waal erhielt eine Förderung aus dem EFRE-Programm für den Aufbau eines 3D-Kompentenzzentrums in Kamp-Lintfort.

Das Team aus Dezernat 34 der Bezirksregierung Düsseldorf sitzt an der Schnittstelle, damit die EU-Mittel aus dem EFRE-Programm auch bei den Menschen in NRW ankommen. Kamp-Lintfort, Oberhausen, Kreis Neuss und Mönchengladbach sind nur einige der zahlreichen Kommunen, in denen Bürger, Wissenschaftler, Verwaltungen und andere Engagierte mit ihren Ideen punkten konnten. Denn EFRE.NRW – Investitionen in Wachstum und Beschäftigung – unterstützt die Initiative der Menschen für die Gesellschaft und für ihre Heimat. Hier fließen Mittel der EU und des Landes NRW zusammen. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung – kurz EFRE – soll einen Ausgleich der Ungleichgewichte zwischen den Regionen innerhalb der Europäischen Union fördern.