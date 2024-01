Ka-Liber, Jugendcafé und Co. in Kamp-Lintfort Wie es um die offene Jugendarbeit bestellt ist

Gemeinsam mit den Trägern der Einrichtung möchte man unter anderem die Öffnungszeiten sowie die personelle und finanzielle Ausstattung in den Blick nehmen. Dabei sollen die Verträge und Rahmenbedingungen an die aktuellen Gegebenheiten und Lebenswelten junger Menschen angepasst und untereinander angeglichen werden. Alle Einrichtungen haben in der Zwischenzeit einen Erhebungsbogen erhalten, in dem einzelne Daten wie zum Beispiel die personelle Ausstattung, Zahl der Honorarkräfte und ehrenamtlichen Helfer abgefragt werden. Auch eine Jugendbeteiligung ist laut Christoph Müllmann geplant, um zu erfahren, was sich die Besucher der Kinder- und Jugendeinrichtungen wünschen. Diese soll digital stattfinden. Für März ist außerdem ein gemeinsamer Workshop mit dem Landesjugendamt zum Thema Qualitätsstandards geplant. So erhofft sich die Stadt Impulse für die offene Jugendarbeit, um so auch die Schwerpunkte in den einzelnen Häusern zu eruieren. „Handelt sich um ein offenes oder programmbezogenes Angebot zum Beispiel“, erläutert Christoph Müllmann. Auf den Tisch kommen soll auch das Thema Personalkosten. „Bislang arbeiten wir mit einem Festzuschuss für die Einrichtungen“, erläutert Müllmann.