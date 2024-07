Zwei Arztpraxen schließen Wie es um die ärztliche Versorgung in Kamp-Lintfort bestellt ist

Es fehle auch an weiteren Kapazitäten in den Fachrichtungen Augenheilkunde sowie Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in der Stadt. Die Stadt habe die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein darauf bereits 2023 hingewiesen, denn die Einflussmöglichkeiten der Verwaltung seien in dieser Sache beschränkt. „Statistisch gesehen zählt Kamp-Lintfort nicht als als unterversorgt. Dies zeigt sich zum Beispiel an dem Bestand der Hausärzte: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein gibt Planungsbereiche für ärztliche Versorgung vor. Bei den Hausärzten ist das Stadtgebiet von Kamp-Lintfort ein eigenständiger Planungsbereich mit 20,5 Stellen. Der hausärztliche Versorgungsgrad in Kamp-Lintfort liegt laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell bei 102,6 Prozent. Dennoch gibt es laut Beschluss die Möglichkeit 1,5 neue Hausarztstellen vor Ort zu schaffen“, heißt es im Antwortschreiben.