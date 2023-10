Einzelhandel in Kamp-Lintfort Wie es am Standort Real weiter gehen soll

Der Immobilieninvestor Interra hält am Standort Kamp-Lintfort und an dem Einzelhandelskomplex zwischen Moerser- und Wilhelmstraße fest – auch wenn Real sich aus Kamp-Lintfort zurückziehen sollte. Das bekräftigte der Düsseldorfer Investor, der bereits 2020 das Fachmarktzentrum erworben hatte, 2022 erfolgte der Kauf des fast 19.300 Quadratmeter großen Grundstücks mitsamt der Real-Immobilie. Wie berichtet, hatte die SB-Warenhauskette „Mein Real“, zu der auch der Standort in Kamp-Lintfort gehört, in der vergangenen Woche einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Die Entwicklung bei Real sei zwar nicht schön, sagte Alexander Dold von der Interra Immobilien AG am Mittwoch auf Anfrage. Er habe aber wenig Sorgen, Lösungswege zu finden. Er stehe mit zahlreichen Mietinteressenten aus dem Lebensmittelbereich und anderen Sparten im Gespräch. Real habe jetzt drei Monate Zeit zu klären, wie es weitergehen solle. Der Immobilieninvestor Interra werde die Zeit nutzen, um Gespräche über das Fortführungskonzept zu führen. Dass Real Insolvenz angemeldet habe, habe ihn nicht überrascht. „Mich hatte es seinerzeit überrascht, dass sich jemand gefunden hatte, der als Real in den verbliebenen 62 Märkten weitermachen wollte“, betonte Alexander Dold. Das Konzept sei überholt und zu breit gemischt gewesen. Der Standort Kamp-Lintfort ist aus Sicht des Düsseldorfer Eigentümers ideal für den Einzelhandel und weiterhin attraktiv. „Er befindet sich mitten in der Stadt und hat eine sehr gute Anbindung. Außerdem biete der Standort auf dem Parkdeck 250 Stellplätze. Wir sind angetreten, das Objekt weiter zu entwickeln. Unser Konzept steht.“ Zuletzt hat der Immobilieninvestor den Discount-Giganten Pepco mit seinem Sortiment an Deko, Kleidung und Haushaltswaren nach Kamp-Lintfort geholt. Im Fachmarktzentrum gebe es keinen Leerstand mehr. Angesiedelt haben sich dort unter anderem ein Fitnessstudio sowie die Eventgastronomie T-Rollz.