Künstliche Intelligenz in Kamp-Lintfort Wie ein Roboter in der Mediathek hilft

Programmiert wurde der Roboter von Studenten und Professoren der Fakultät Kommunikation und Umwelt an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Dass er jetzt in der Mediathek als „Praktikant“ aushilft, ist einer Kooperation mit der Stadt Kamp-Lintfort zu verdanken. Die Hochschule suchte für die Testphase einen passenden Ort mit Kundenkontakt. Bereits 2023 hatten Studenten und Professoren Pepper und seine Funktionsweise einer Delegation der Kamp-Lintforter Stadtverwaltung vorgestellt. In der Mediathek war schnell der passende Ort für die Testphase gefunden. „Wir möchten sehen, wie das System von den Besuchern angenommen wird und wie Pepper in der Umgebung interagiert. Es geht darum, seine Kommunikation zu verbessern“, erläuterte Professor Kai Essig am Freitag bei der Vorstellung des kleinen Roboters.