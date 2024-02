Krankenhaus in Kamp-Lintfort Wie die Katheter-Lyse-Therapie ein Leben rettete

Ihren Anfang nimmt eine Lungenembolie meist im Unterschenkel, erklärt Kardiologie-Oberarzt Nedall Zalloum, der auch Winfried Herold behandelt hat. Nach langem Liegen oder Reisen ohne viel Bewegung, aber oft auch durch genetische Veranlagung kann sich dort in einer Vene ein Blutgerinnsel bilden – eine Thrombose. Dieses Blutgerinnsel – der Thrombus – bleibt aber nicht immer an der Stelle, an der es entstanden ist, sondern kann durch die Blutgefäße auch durch den Körper wandern.