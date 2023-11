Brauchtum in Kamp-Lintfort Wie die Karnevalsvereine zusammenarbeiten

„Wir haben fast eine Standleitung“, sagen Ralf Bonse und Alexander Braun und schmunzeln. Die neuen Präsidenten der beiden Karnevalsvereine in der Hochschulstadt funken auf einer Wellenlänge. So einen engen Draht untereinander hatte es bei früheren Präsidenten nicht immer gegeben. Die Neuen telefonieren fast täglich miteinander und treffen sich mehrfach in der Woche, genauso wie die Aktiven beider Vereine einen engeren Draht zueinander haben, um sich zum Beispiel in einer Whatsapp-Gruppe über die großen Karnevalssitzungen und den Rosenmontagszug austauschen. „Karneval geht nur gemeinsam“, sagen die neuen Präsidenten, Ralf Bonse vom Karnevals-Komitee Kolping und „Alex“ Braun vom Kamp-Lintforter Karnevalsverein 1979.