Laga-Förderverein in Kamp-Lintfort Wie die Insektenweide winterfest gemacht wird

Info

Helfen Interessenten können jeden Samstag von 10.30 bis 12.30 Uhr kommen, um zu helfen oder Pflanzen abzugeben. Die Insektenweide liegt zwischen dem Kreisverkehr an der Schulstraße, dem Spielplatz am Pappelsee und der Einmündung der Ferdinanten- in die Schulstraße.

Internet Weitere Informationen gibt es im Netz unter foerderverein-laga2020.de.