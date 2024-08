Kultur in Kamp-Lintfort Wie der Rhythmus in den Rokokosaal kommt

Das Geistliche und Kulturelle Zentrum spielt mit seinen sogenannten Pralinenkonzerten in der Reihe „AndersAbend“ im Sommer die sinnlich, lebensfrohe Karte aus, so Hannen weiter. So spielen am 9. August, 19 Uhr, der Gitarrist Norbert van Os (Arnheim) und der Percussionist José J. Cortijo (Barcelona) im Rokokosaal.