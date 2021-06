Erfolgreiche Kooperation in Kamp-Lintfort : Wie der Lintforter Turnverein Schulkinder in Bewegung bringt

Wie der Lintforter Turnverein Schulkinder in Bewegung bringt

Erfolgreiche Kooperation in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Für die Mädchen und Jungen der Ebertschule erstellt der Verein Internet-Videos mit Übungen, die Spaß machen und zum Mitmachen animieren. Das kommt gut an.

Der Lintforter Turnverein 1927 (LTV) hat gemeinsam mit der Ebertschule ein digitales Sportprogramm für Grundschulkinder auf die Beine gestellt – Motto: „Wir machen fit!“. Nach der langen Zeit ohne soziale Kontakte, mit wenigen Angeboten für Sport in Gemeinschaften und häufig fehlender Bewegung möchte der Verein Lust auf Sport und Bewegung machen.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Ebertschule und dem LTV wurden digitale Angebote für Kinder im Grundschulalter professionell erstellt. Bei der technischen Umsetzung hat sich Henning Rohrbach, Sportlehrer an der Ebertschule, eingebracht. An der praktischen Umsetzung war maßgeblich Tommy Lee Smith beteiligt. Der angehende Grundschullehrer und Jugendsprecher des LTV hat mit viel Herzblut Youtube-Videos erstellt, die den Kindern leichte Übungen zeigen und zum Mitmachen animieren. „Ich habe bei den Videos stets darauf geachtet, dass die Übungen möglichst ohne bzw. mit ganz wenig Equipment umsetzbar sind. Außerdem ist es mir wichtig, dass alle Kinder die Übungen mühelos absolvieren können, damit sie möglichst viel Spaß haben und ihre Motivation gesteigert wird“, erklärt Smith.