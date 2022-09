Engagement in Kamp-Lintfort : Laga-Förderverein bleibt aktiv

Kamp-Lintfort Bernd Kröger ist neuer Vorsitzender des immer noch 850 Mitglieder starken Vereins.

Bürgermeister Christoph Landscheidt lobte die vielfältigen Aktivitäten und den auch nach der Gartenschau weiter hohen Mitgliederstand: Mehr als 850 Personen gehören dem Verein an. Bernd Kröger berichtete über Projekte wie das Pflanzen von 18.000 Krokus- und Hyazinthen-Zwiebeln am Quartiersplatz im letzten Herbst, die Teilnahme an der Müllsammelaktion der Stadt im Frühjahr sowie die Pflege der Beete des Fördervereins im Mai. An den Beeten wurden in Kooperation mit der Hochschule Infotafeln mit einem QR-Code angebracht. Er führt zu der App „Flora Incognita“, die es ermöglicht, die Pflanzen im Zechenpark zu bestimmen und diese Informationen in einer Datenbank abzulegen. Aus diesen Daten soll ein Stadtpflanzenbuch entstehen. Weitere Projekte: die Kamp-Lintforter offenen Gärten, an denen sich in diesem Jahr elf Gartenbesitzer beteiligt haben, und die Gästeführungen mit aktuell zehn Führern und 250 Gästen im laufenden Jahr. Zum 900-jährigen Klosterjubiläum sei ein neues Projekt „Zwiebel 900“ im Paradiesgarten am Kloster geplant. Frank Neumeier von den Boulegruppe berichtete über die Veranstaltung „Boule is cool“ im Terrassengarten. Sie sei gut angekommen und solle demnächst im Frühjahr und im Herbst stattfinden. Heidi Harhoff-Bruns stellte die Aktionen der Pappelsee-Gruppe vor, die sich dort um die Waldsofas und die Bienenweise kümmert. Leider musste sie auch über Vandalismus an zwei Waldsofas berichten. Eines wurde komplett zerstört, das zweite befinde sich in der Reparatur.