Jubiläum in Kamp-Lintfort Hohe Orden für die Karnevalisten zum 44. Jubiläum

Wie Vizepräsident Alexander Braun berichtete, begann die Geschichte des Karnevalsvereins 1979. Heinz und Lotti Grossauer, die die Gaststätte Treffpunkt nahe des heutigen Prinzenplatzes betrieben, wollten das närrische Treiben in der Bergbaustadt mit einem Karnevalsverein vorantreiben. So war Lotti Grossauer in der Session 1979/1980 die erste Prinzessin an der Seite des ersten Prinzen Siggi Thiel. Mit Günther Bourcier, der heute 69 Jahre alt ist und sich bis 2008 als Vizepräsident für den Gardetanz im Verein einsetzte, war auch ein Gründungsmitglied anwesend. Er wurde als erstes KKV-Mitglied für 44 Jahre durchgehende Mitgliedschaft ausgezeichnet.