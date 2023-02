Karneval in Kamp-Lintfort Warmtanzen im Zirkuszelt

Am Freitagabend performten Prinz Frank I. und Elferratsmitglied Lukas Stein mit Luftgitarren den Song „Wahnsinn“, angeleitet von „Oppa“, Frontmann der Band „Oppa und die Schlagerenkel“. Das Publikum war bester Laune, und auch den beiden frischgebackenen „Gitarrenspielern“ war der Spaß anzusehen. Sie gaben mit dem Schlagerklassiker von Wolfgang Petry dem Zelt quasi einen jecken Segen, mit dem der Karneval in Kamp-Litfort in neue Sphären vordringt. Wurde in den Zehnerjahren in einem ockerfarbenen Bierzelt auf dem Parkplatz der Stadtwerke an der Wilhelmstraße gefeiert, liegt der Himmel des Karnevals jetzt in einem weißen Zirkuszelt an der Friedrich-Heinrich-Allee, das mit verschiedenen Ständen davor ein wenig die Atmosphäre eines Jahrmarktes entstehen lässt.