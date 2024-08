SPD Kamp-Lintfort auf Info-Tour Wie das Trinkwasser in die Haushalte kommt

„Versorgungssicherheit ist unser vorrangiges Ziel“, sagte Sascha Merz. „Die wesentliche Aufbereitung zum Trinkwasser erfolgt in Moers, so dass wir in Kamp-Lintfort eigentlich nur noch für den entsprechenden Druck in den einzelnen Haushalten unserer Stadt sorgen müssen“, ergänzte Dirk Schumacher.