Sozialamt in Kamp-Lintfort Sie helfen in schwierigen Lebenslagen

Oberste Priorität habe die Bearbeitungszeit der Anträge. „Als kleine Kommune schaffen wir das in vier bis sechs Wochen und stehen damit gut da“, sagt Birgit Lötters. In anderen, vor allem größern Kommunen könne die Bearbeitungszeit drei bis sechs Monate dauern. Das Amt für Soziales und Wohnen gehört mit 37 Mitarbeitern zu den größten städtischen Fachbereichen. Birgit Lötters leitet das Amt seit November 2021. Im selben Jahr bekam das Sozialamt auch einen zweiten Standort an der Freiherr-vom-Stein-Straße 32a, um Menschen in besonderen Lebenslagen einen einfachen, schnellen und unkomplizierten Zugang zu den Fachberatern zu ermöglichen.