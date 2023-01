Haus der Familie in Kamp-Lintfort Bildungsforum setzt auf den Umweltschutz

In vielen Bereichen werde versucht, möglichst ökologisch zu wirtschaften. Regina Möllengraf legt als Ernährungsexpertin besonderen Wert auf die Verwendung regionaler und ökologischer Produkte in den Lehrküchen. Dies ist in der standortübergreifenden Beschaffungsordnung neben anderen Kriterien wie zum Beispiel „fair gehandelt“ oder „umwelteffizient verpackt“ festgelegt. Weitere Maßnahmen sähen vor, ein digitalisiertes Büro zu schaffen, um die wertvolle Ressource Papier verantwortungsvoll zu nutzen. Bücherbörsen und Tauschregale existieren bisher am Standort Wesel und sollen nun aufgrund der guten Akzeptanz auch auf die Standorte in Kamp-Lintfort und Duisburg-West ausgeweitet werden. Digitale Teamtreffen und mobiles Arbeiten sollen zudem Dienstfahrten zwischen den Standorten reduzieren.